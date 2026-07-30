Badaun News: कच्चा मकान गिरने के बाद खुले आसमान में परिवार
Badaun News: वजीरगंज ब्लॉक के गांव पलई मजरा बाकरपुर में बारिश से गिरा था कच्चा मकान बारिश में गिरा कच्चा मकान, अब खुले आसमान में परिवार बारिश में गिरा कच्चा मकान,
Badaun News: वजीरगंज/सैदपुर, संवाददाता। क्षेत्र में तीन दिन तक लगातार हुई बारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिर गया था। इसके बाद गरीब परिवार छह बच्चों समेत खुले आसमान के नीचे आ गया है। पीड़ित परिवार ने शासन और प्रशासन से पक्का आवास दिलाए जाने की मांग की है। ब्लॉक वजीरगंज क्षेत्र के गांव पलई मजरा बाकरपुर में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के बीच रात में एक गरीब परिवार का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए।
परिवार की स्थिति
गांव निवासी आरिफ खान अपनी पत्नी मैनाज और छह बच्चों के साथ इसी कच्चे मकान में रहकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। परिवार में तीन बेटियां और तीन बेटे हैं। बताया गया कि पूरा मकान कच्चा था और लगातार बारिश के कारण उसकी दीवारें कमजोर हो गई थीं। रात के समय अचानक मकान भरभराकर गिर गया।
राज्य के साथ मांग
आरिफ खान के पास खेती योग्य जमीन भी नहीं है और वह बाहर रहकर मजदूरी करता है। मजदूरी से होने वाली आय से ही वह अपने छह बच्चों और पत्नी का भरण-पोषण करता है। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने सिर छिपाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार ने शासन-प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाए जाने की मांग की है।
सामान्य प्रश्न
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