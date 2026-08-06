Badaun News: चोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तार
Badaun News: चोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तारचोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तारचोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तार
Badaun News: बदायूं। कादरचौक थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों और उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पीतल के बर्तन, स्टील की थालियां, एक एलईडी सहित करीब 25 हजार रुपये का चोरी का सामान बरामद किया गया है। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव खिरिया बाकरपुर निवासी मुन्नालाल के घर में तीन अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर पीतल के बर्तन, कपड़े, एलईडी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बुधवार को उपनिरीक्षक राकेश कुमार वर्मा ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए कुढाशाहपुर तिराहे के पास से रोहित उर्फ असलम पुत्र रसीद खां, रंजीत पुत्र नोनिहाल व उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस
ने आरोपियों के कब्जे से एक पीतल का कंसा, एक पीतल का वाल्टा (डेग), एक पीतल का थाल, एक पीतल का बेला, तीन स्टील की थालियां, एक एलईडी तथा अन्य चोरी का सामान बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई गई है। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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