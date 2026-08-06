Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: चोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: चोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तारचोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तारचोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तार

Badaun News: चोरी का खुलासा, दो आरोपी और एक बाल अपचारी गिरफ्तार

Badaun News: बदायूं। कादरचौक थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों और उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पीतल के बर्तन, स्टील की थालियां, एक एलईडी सहित करीब 25 हजार रुपये का चोरी का सामान बरामद किया गया है। कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव खिरिया बाकरपुर निवासी मुन्नालाल के घर में तीन अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर पीतल के बर्तन, कपड़े, एलईडी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बुधवार को उपनिरीक्षक राकेश कुमार वर्मा ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए कुढाशाहपुर तिराहे के पास से रोहित उर्फ असलम पुत्र रसीद खां, रंजीत पुत्र नोनिहाल व उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस

ने आरोपियों के कब्जे से एक पीतल का कंसा, एक पीतल का वाल्टा (डेग), एक पीतल का थाल, एक पीतल का बेला, तीन स्टील की थालियां, एक एलईडी तथा अन्य चोरी का सामान बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई गई है। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।