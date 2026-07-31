Badaun News: परिजनों व अस्पताल कर्मियों समेत 14 लोगों पर मुकदमा

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। मरीज की मौत के बाद परिजनों और रामा हास्पिटल अस्पताल कर्मियों के बीच हुए हंगामे, पथराव और सड़क जाम के मामले में पुलिस ने सात नामजद व सात अज्ञात समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू कर दी गई है। बुधवार को बवाल के दौरान पांच थानों की पुलिस, सीओ सिटी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे थे। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित राम हॉस्पिटल का है। बुधवार शाम को अलापुर थाना क्षेत्र के गांव उपरेला निवासी राजबीर पुत्र शेर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

इसके बाद परिजनों ने शव अस्पताल के मुख्य द्वार पर रखकर विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान अस्पताल कर्मी भी बाहर आ गए और दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और पथराव में बदल गई। घटना से अस्पताल के बाहर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही पांच थानों की पुलिस, सीओ सिटी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हालात पर काबू पाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।रोडवेज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के परिजनों प्रेमचंद, शेर सिंह, नानकचंद, रामप्रवेश और धर्मेंद्र कुमार के अलावा अस्पताल कर्मी इमरान उल्ला व नौमान खान समेत सात नामजद और सात अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पथराव और गाली-गलौज से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी साक्ष्य के रूप में खंगाला जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।