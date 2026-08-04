Badaun News: चाय की दुकान पर छात्र से मारपीट, छह पर मुकदमा

Badaun News: बदायूं। चाय की दुकान पर बैठे एक छात्र के साथ बेल्ट और हाथों के कड़ों से मारपीट करने, घसीटकर घायल करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष ने घटना के सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में दातागंज रोड निजी स्कूल के पास का है। बाबा कॉलोनी के रहने वाले रामबहादुर सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका बेटा शिवम प्रताप सिंह चाय की दुकान पर अकेला बैठा था।

आरोप है कि तभी शौर्य शाक्य निवासी शिवपुरम गली नंबर-3, आयुष यादव निवासी नेकपुर, अंश शर्मा निवासी शिवपुरम गली नंबर-4, आदित्य शर्मा निवासी शिवपुरम गली नंबर-2, रोहित यादव उर्फ डीपी निवासी कुलचौरा और वंश यादव निवासी मंडी समिति वहां पहुंच गए। आते ही सभी ने गालीगलौज शुरू कर दी और बिना किसी विवाद के शिवम के साथ मारपीट कर दी।रामबहादुर सिंह का आरोप है कि आरोपियों ने बेल्ट और हाथों में पहने कड़ों से हमला किया तथा उनके बेटे को घसीटते हुए पीटा, जिससे उसके पैर, पेट, पीठ समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। उन्होंने बताया कि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। आरोप है कि जब शिवम पुलिस चौकी पर शिकायत करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। प्रार्थना पत्र में बेटे की सुरक्षा पर खतरा जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।