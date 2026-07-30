Badaun News: बैंक टप्पेबाजी कांड में दो बदमाश मुठभेड़ में, तीन और गिरफ्तार

Badaun News: बिनावर, संवाददाता (बदायूं)। नौ जुलाई को बैंक में टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जबकि मौके से फरार हुए दो महिलाओं और एक पुरुष समेत तीन अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पहले ही बदमाशों के कब्जे से साढ़े छह हजार रुपये, दो तमंचे, कारतूस और एक ईको कार बरामद कर चुकी है। एसएसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर बिनावर थाना पुलिस गंगा एक्सप्रेस वे कट के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ईको कार आती दिखाई दी।

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो कार सवार बदायूं की ओर भाग निकले। पीछा करने पर औरंगाबाद कट के पास ईको कार गड्ढे में फंस गई। पुलिस टीम जैसे ही करीब पहुंची, कार सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही सुधीर पाल गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीन साथी, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, मौके से फरार हो गए।गिरफ्तार बदमाशों ने अपनी पहचान बिट्टू बंसल उर्फ ललित पुत्र रामकुमार निवासी ज्योति एन्क्लेव, थाना बहादुरगढ़, जिला झज्जर हरियाणा व नवीन उर्फ लकी उर्फ सनी पुत्र राजकुमार उर्फ सत्यपाल निवासी भोपुरा टीलामोड़ थाना गाजियाबाद के रूप में बताई। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक-एक तमंचा, कारतूस, साढ़े छह हजार रुपये और एक ईको कार बरामद की। पूछताछ में दोनों ने नौ जुलाई को बिनावर स्थित एसबीआई शाखा में मलिकपुर निवासी नन्हे पुत्र राजबहादुर के साथ टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। मामले में फरार चल रही रुखसार पत्नी इमरान, इमरान पुत्र रियासत अली निवासी दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी नई दिल्ली व चांदनी पत्नी नवीन उर्फ सनी उर्फ लकी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ सिटी राहुल पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।