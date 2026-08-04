Badaun News: घर में घुसने से रोकने पर बवाल, पुलिस से धक्का-मुक्की, महिला सिपाही घायल

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। घर में घुसने से रोकने के विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से ही धक्का-मुक्की और गालीगलौज शुरू हो गई। आरोप है कि सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए हंगामा किया गया, महिला सिपाही से मारपीट भी गई। जिसमे वह घायल हो गई। पुलिस ने उसका मेडिकल कराने के बाद के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित मिशन इंग्लिश स्कूल के गेट का है। दरोगा दिनेश कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि पीआरवी से सूचना मिली थी कि स्कूल परिसर में रहने वाली शोभा फ्रांसिस को कुछ लोग घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और मौके पर विवाद हो रहा है।

सूचना मिलते ही वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि रितिक बैलिग्टन पुत्री सुनील उर्फ गुड्डू, शीतल बैलिग्टन पत्नी सिद्धार्थ मसीह, मोहिनी पत्नी सुनील, शोईन पुत्र विनीत, अश्विन मैसी पुत्र अनिल और नितिन नहीं माने। सभी ने गाली-गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और शोभा फ्रांसिस को घर में नहीं घुसने देने की बात पर अड़ गए। दरोगा ने बताया कि सूचना मिलने के समय वह कांवड़ ड्यूटी, गश्त और चेकिंग पर तैनात थे।मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि समझाने के बावजूद आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान महिला सिपाही प्रीति कुमारी के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गईं। बाद में उनका मेडिकल कराया गया। घटना के समय पुलिस टीम में संजय सिंह, सौरभ कुमार और चालक रतेश कुमार भी मौजूद थे। पुलिस ने सभी आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।