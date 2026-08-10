Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: पुलिस ने रविवार को शांति भंग करने के संदेह में राजू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी गांव भूड़ बिसौली में हुई और आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे उपजिलाधिकारी बिसौली के न्यायालय में पेश किया गया।

Badaun News: शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार

Badaun News: पुलिस ने रविवार को शांति भंग की आशंका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गांव भूड़ बिसौली निवासी राजू को बीएनएसएस को गिरफ्तार किया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को उपजिलाधिकारी बिसौली के न्यायालय में पेश किया गया।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: आर्म्स एक्ट व अन्य मामलों का आरोपित धराया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।