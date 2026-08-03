Badaun News: हरिओम हत्याकांड में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार
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Badaun News: दहगवां। हरिओम हत्याकांड में फरार चल रहे दो वांछित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से दोनों को हाईवे से दबोच लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया。
गिरफ्तारी की जानकारी
जरीफनगर थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को हुई हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को पुलिस ने मदारपुर के पास बदायूं-दिल्ली हाईवे से रिंकू और कमलेश पुत्र रामेश्वर निवासी कादरचौक, थाना जरीफनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना और सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया。
जांच प्रक्रिया
गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने ले आई, जहां आवश्यक पूछताछ और अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि हत्ताकांड से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रश्नोत्तर
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