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Badaun News: पानी की टंकी से चुराये चार सोलर पैनल बरामद, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: फैजगंज थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़े आरोपी।सरकारी पानी की टंकी से चोरी हुए चार सोलर पैनल बरामद, दो गिरफ्तार

Badaun News: पानी की टंकी से चुराये चार सोलर पैनल बरामद, दो गिरफ्तार

Badaun News: ओरछी, संवाददाता। सरकारी पानी की टंकी से सोलर पैनल और तार चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चारों सोलर पैनल बरामद कर लिए गए। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम तर्क परौली स्थित सरकारी पानी की टंकी से सोलर पैनल चोरी होने के मामले में ग्राम निवासी जुगल किशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया, टंकी परिसर में लगे चार सोलर पैनल और उनकी वायरिंग चोरी कर ली गई है। बीते रोज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दासपुर चौराहे के पास से विकास निवासी तर्क परौली और ललित निवासी सिसरका को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार की और चोरी किये सामान को बदामद कराया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए चारों सोलर पैनल बरामद कर लिए।

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