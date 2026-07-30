Badaun News: पानी की टंकी से चुराये चार सोलर पैनल बरामद, दो गिरफ्तार
Badaun News: फैजगंज थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़े आरोपी।सरकारी पानी की टंकी से चोरी हुए चार सोलर पैनल बरामद, दो गिरफ्तार
Badaun News: ओरछी, संवाददाता। सरकारी पानी की टंकी से सोलर पैनल और तार चोरी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चारों सोलर पैनल बरामद कर लिए गए। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ग्राम तर्क परौली स्थित सरकारी पानी की टंकी से सोलर पैनल चोरी होने के मामले में ग्राम निवासी जुगल किशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया, टंकी परिसर में लगे चार सोलर पैनल और उनकी वायरिंग चोरी कर ली गई है। बीते रोज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दासपुर चौराहे के पास से विकास निवासी तर्क परौली और ललित निवासी सिसरका को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार की और चोरी किये सामान को बदामद कराया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए चारों सोलर पैनल बरामद कर लिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।