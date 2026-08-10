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Badaun News: मारपीट और फायरिंग के मामले में चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: पुलिस ने मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन चाकू बरामद हुए। कादरचौक थाना क्षेत्र में अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि चार लोगों ने उनपर एवं उनकी पत्नी पर हमला किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।

Badaun News: मारपीट और फायरिंग के मामले में चार गिरफ्तार

Badaun News: मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कादरचौक थाना क्षेत्र के गनियाई गांव निवासी अमर सिंह ने आठ अगस्त को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चार लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। उन्हें बचाने आई पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर मौके से भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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रविवार को पुलिस ने वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाते हुए अनिल निवासी गढ़िया गंगवार और मनीराम, सत्येंद्र व नीरज निवासी कोआ नगला को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बताया कि चारों गिरफ्तार आरोपियों में अनिल पुत्र राजाराम निवासी गढ़िया गंगवार, मनीराम पुत्र निरोत्तम, सत्येंद्र पुत्र शिवदयाल और नीरज पुत्र सोनपाल निवासीगण कोआ नगला शामिल हैं। चारों के कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस और तीन चाकू बरामद किए गए। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ शामिल रहे।

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