Badaun News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायल
Badaun News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायलपिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायलपिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायल
Badaun News: बिसौली। मदनजुड़ी के सामने पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला और ई-रिक्शा चालक घायल हो गए, जबकि महिला की सास और नवजात शिशु सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर पिकअप वाहन कब्जे में ले लिया।
दुर्घटनास्थल
हादसा बिसौली क्षेत्र में मदनजुड़ी के सामने हुआ। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सिंगथरा निवासी कश्मीरा 24 वर्ष पत्नी सुभाष अपनी सास प्रेमवती 60 वर्ष पत्नी रामकुमार और नवजात बेटे के साथ ई-रिक्शा से बिसौली आ रही थीं। रास्ते में सामने से आ रही पिकअप के मोड़ते समय ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कश्मीरा के हाथ में चोट आई, जबकि ई-रिक्शा चालक कुंवर पाल के पैर में चोट लग गई। महिला की सास और नवजात शिशु को कोई चोट नहीं आई।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अमित चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। मामले की जांच की जा रही है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।