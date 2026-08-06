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Badaun News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायलपिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायलपिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायल

Badaun News: पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा पलटा, महिला व चालक घायल

Badaun News: बिसौली। मदनजुड़ी के सामने पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला और ई-रिक्शा चालक घायल हो गए, जबकि महिला की सास और नवजात शिशु सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर पिकअप वाहन कब्जे में ले लिया।

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दुर्घटनास्थल

हादसा बिसौली क्षेत्र में मदनजुड़ी के सामने हुआ। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव सिंगथरा निवासी कश्मीरा 24 वर्ष पत्नी सुभाष अपनी सास प्रेमवती 60 वर्ष पत्नी रामकुमार और नवजात बेटे के साथ ई-रिक्शा से बिसौली आ रही थीं। रास्ते में सामने से आ रही पिकअप के मोड़ते समय ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कश्मीरा के हाथ में चोट आई, जबकि ई-रिक्शा चालक कुंवर पाल के पैर में चोट लग गई। महिला की सास और नवजात शिशु को कोई चोट नहीं आई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अमित चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। मामले की जांच की जा रही है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है。

सामान्य प्रश्न

बिसौली में कब और कहाँ दुर्घटना हुई?
बिसौली में मदनजुड़ी के सामने पिकअप की टक्कर से ई-रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
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