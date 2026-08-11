Badaun News: शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को सड़क पर प्रशासन

Badaun News: बदायूं। जिले में शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को प्रशासन सड़क पर रहा। डीएम अवनीश कुमार राय, एसएसपी अंकिता शर्मा कांवड़रूट से लेकर कछला गंगा घाट तक लगातार निगरानी करते रहे। दूसरे सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक होने के बाद जिम्मेदार अफसरों ने राहत की सांस ली। कांवड़यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सावन शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। सावन शुरू होने से पहले ही सुरक्षा-व्यवस्था की पूरी तैयारियां करा ली गई थीं। पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ सामान्य रही, मगर दूसरे सोमवार को भीड़ बढ़ते देख पुलिस प्रशासन ने कांवड़ को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निगरानी और बढ़ा दी।