Badaun News: शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को सड़क पर प्रशासन
Badaun News: शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को सड़क पर प्रशासन शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को सड़क पर प्रशासन शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को सड़क पर प्रशासन
Badaun News: बदायूं। जिले में शांतिपूर्ण कांवड़ संपन्न कराने को प्रशासन सड़क पर रहा। डीएम अवनीश कुमार राय, एसएसपी अंकिता शर्मा कांवड़रूट से लेकर कछला गंगा घाट तक लगातार निगरानी करते रहे। दूसरे सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से जलाभिषेक होने के बाद जिम्मेदार अफसरों ने राहत की सांस ली। कांवड़यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सावन शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। सावन शुरू होने से पहले ही सुरक्षा-व्यवस्था की पूरी तैयारियां करा ली गई थीं। पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ सामान्य रही, मगर दूसरे सोमवार को भीड़ बढ़ते देख पुलिस प्रशासन ने कांवड़ को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निगरानी और बढ़ा दी।
पुलिस प्रशासन ने कांवड़ के सभी प्वाइंटों पर पुलिस तैनात रही तो जगह-जगह निगरानी के लिए अफसर निकलते रहे।डीएम, एसएसपी के अलावा अन्य अफसर अपने-अपने निर्धारित प्वाइंटों पर निगरानी करते रहे। डीएम, एसएसपी ने दिन में कई बार कांवड़ रूट का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा। सावन के दूसरे सोमवार को जिलेभर के सभी शिवालयों के अलावा कांवड़रूट पर विशेष निगरानी रखी गई। दूसरे सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके कांवड़ संपन्न होने के बाद प्रशासनिक अफसरों ने राहत की सांस ली।
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