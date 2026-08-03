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Badaun News: झोलाछाप के इलाज से तबीयत बिगड़ने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: जगत ब्लॉक के गांव नाई में झोलाछाप के यहां बिगड़ी हालत झोलाछाप के इलाज से तबीयत बिगड़ने का आरोप, सीएमओ से शिकायत झोलाछाप के इलाज से तबीयत बिगड़ने का आर

Badaun News: झोलाछाप के इलाज से तबीयत बिगड़ने का आरोप

Badaun News: बिनावर, संवाददाता। क्षेत्र में झोलाछाप के यहां गुर्दे में पथरी का दर्द होने पर महिला मरीज को इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगने के बाद महिला मरीज की हालत बिगड़ गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने सीएमओ से पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद सीएमओ ने मामले की जांच शुरू कराई है। बरेली के बिशारतगंज कस्बा निवासी जयपाल पुत्र लालमन ने सीएमओ को दी शिकायत में बताया कि झोलाछाप चिकित्सक के गलत उपचार से उसकी पत्नी की हालत खराब हो गई। पीड़ित ने बताया उसकी पत्नी के गुर्दों में पथरी है जिसका इलाज पिछले कुछ दिनों से थाना बिनावर क्षेत्र के गांव नाई के एक डॉक्टर के यहां चल रहा था。

आरोप

आरोप है कि झोलाछाप ने बिना जांच के लगातार इंजेक्शन और दवाएं दीं। इसके बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। पीड़ित का कहना है कि हालत गंभीर होने पर भी झोलाछाप सही इलाज का भरोसा देता रहा, जिससे समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिल सकी। जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएमओ ने मामले की जांच एमओआइसी जगत को सौंपी है।

जांच

एमओआईसी जगत डॉ. मोहम्मद असलम ने बताया कि शिकायत मिलने पर टीम को मौके पर भेजा गया था। जांच के दौरान संबंधित ने बताया कि वह यूनानी चिकित्सक है। इस वजह से यूनानी अधिकारी को पत्र भेजा गया है। फिलहाल दुकान को बंद करा दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

महिला मरीज की हालत क्यों बिगड़ी?
महिला मरीज की हालत झोलाछाप चिकित्सक द्वारा गलत उपचार और बिना जांच के इंजेक्शन लगाने के कारण बिगड़ी।
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