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Badaun News: स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की साइट पर मिलेंगी सर्किल दर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की साइट पर मिलेंगी सर्किल दर

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सर्किल रेट की जानकारी के लिये अब उप निबंधक कार्यालय की दौड़ लगानी नहीं होगी, बल्कि घर बैठे ही एक क्लिक में किसी भी शहर, कस्बा, गांव की जमीन की सरकारी दर पता चल जायेगी। सर्किल रेट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का काम जारी है। जनपद में तीन माह पहले लागू की गयीं नयी सर्किल दरों में बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खेतों की दरें इस सूची में शामिल नहीं है। जिन्हें अपडेट कराने की तैयारी में भी विभागीय अफसर लगे हुये हैं। इधर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग यूपी के सर्किल रेट को एकीकृत पोर्टल पर अपलोड करने जा रहा है।

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जिससे किसी भी भूमि का सरकारी मूल्य आसानी से पोर्टल पर देखा जायेगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर लोगों को भूमि क्रय, बिक्रय से पहले सर्किल दर जानने के लिये उप निबंधक कार्यालय नहीं जाना होगा और न ही प्रलेखक से संपर्क करना होगा। खुद ही पोर्टल पर सर्किल दर जानकर उसी हिसाब से रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टाम्प के बारे में जान सकेंगे। सब रजिस्ट्रार सैय्यद नदीम रजा ने बताया कि पोर्टल पर सर्किल रेट अपलोड करने की प्रकिया जारी है। जब यह प्रकिया पूर्ण हो जायेगी तब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की साइट पर एक क्लिक पर सर्किल रेट की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इससे लोगों को काफी लाभ होगा।

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