Badaun News: आधी रात कछला पहुंचे डीएम-एसएसपी व्यवस्थायें
Badaun News: कछला में आधी रात गंगा पुल पर खड़े होकर व्यवस्थाओं को देखते डीएम व एसएसपी।कछला में आधी रात गंगा पुल पर खड़े होकर व्यवस्थाओं को देखते डीएम व एसएसपी।
Badaun News: कछला, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं में कोई भी कमी अफसर अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहते। इसी के चलते आधी रात डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछल स्थित भागीरथ गंगा घाट का पुल से निरीक्षण किया। सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया।
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