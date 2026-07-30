Badaun News: राजकीय मेडिकल कॉलेज में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ के बाद अतिथि के साथ मौजूद स्टाफ। राजकीय मेडिकल कॉलेज में अमृत औषधि केंद्र का हुआ शुभारंभ

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। मरीजों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सराहनीय कदम उठाया है। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ का किया गया है। इस केंद्र के शुभारंभ से मरीजों को यहां 50 से 90 फीसदी सस्ती दवाएं मिलेंगी। इससे मरीजों के तीमारदारों को अब जरूरी महंगी दवाओं के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बुधवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज में खुले अमृत औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसका संचालन एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। यह संस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री को आमजन तक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है।

अमृत औषधि केंद्र की शुभारंभ प्रक्रिया राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. शिव कुमार के प्रयास से इस केंद्र का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज में किया गया है। इस योजना के तहत दवाइयां एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण सामग्री बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे मरीजों पर उपचार का आर्थिक बोझ काफी कम होता है। राजकीय मेडिकल कॉलेज व एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच अमृत औषधि केंद्र के संचालन के लिए इसी साल 24 मार्च को समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत बुधवार को कॉलेज परिसर में औषधि केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग कार्यक्रम में अमृत औषधि केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. श्रवण कुमार भार्गव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार, शरीर रचना विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मुकत्याज हुसैन, शरीर क्रिया विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अभिषेक शर्मा, रोग विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सुचेता यादव एवं जनसंपर्क प्रभारी डॉ. लालेन्द्र यादव समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड का योगदान वहीं एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की ओर से उपमहाप्रबंधक रामगोपाल शुक्ला, सहयोगी प्रबंधक अशोक कुमार सिंह, पार्थक शुक्ला, औषधि विक्रेता आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर उप-प्रधानाचार्य डॉ. नेहा सिंह ने कहा कि अमृत औषधि केंद्र का उद्देश्य संस्थान में उपचाररत मरीजों और आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां व आवश्यक चिकित्सा सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।