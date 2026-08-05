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Badaun News: दातागंज में आधी रात के समय अजनबी आवाजों से दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बीते तीन दिनों से अजनबी आवाजों के आने का मच रहा शोर दातागंज में आधी रात के समय अजनबी आवाजों का अंधविश्वास दातागंज में आधी रात के समय अजनबी आवाजों का अ

Badaun News: दातागंज में आधी रात के समय अजनबी आवाजों से दहशत

Badaun News: दातागंज, संवाददाता। नगर के मोहल्ला अरेला में इन दिनों अजीबोगरीब अंधविश्वास की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भय है। अंधविश्वास में डूबे स्थानीय लोगों का दावा है कि मोहल्ले में देर रात 11 से 12 बजे के बीच रहस्यमयी आवाज गूंजती है। उसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। हैरत की बात तो यह है कि उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध आकृति दिखने का दावा किया जा रहा है।कस्बे में इस तरह की बात सामने आने के बाद अब लोग रातों को घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। आधुनिक दौर में भूत प्रेत की कहानी सुनाने वाले अब और ज्यादा लोगों को डरा धमका रहे हैं।

उनका कहना है कि कुछ तो है जो रात में सभी को डरा रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं।

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