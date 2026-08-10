Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: गलियों में चढ़ाकर बनाये रैंप और स्लैब, दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: नगर पालिका परिषद की मुख्य सड़कें और गलियां संकीर्ण हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। नगर पालिका की अनदेखी के कारण लोग गैरकानूनी निर्माण कर रहे हैं, जिससे वाहनों के निकलने में मुश्किल हो रही है। लोग कानून का उल्लंघन बताकर प्रशासन से कार्रवाई की अपील कर रहे हैं।

Badaun News: गलियों में चढ़ाकर बनाये रैंप और स्लैब, दिक्कत

Badaun News: नगर पालिका परिषद की मुख्य सड़कें एवं गलिया सकरी हो गयी हैं। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़कों एवं गलियों से अतिक्रमण साफ कराने की मांग की है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते लोग घर बनाने के दौरान सड़क पर रैंप एवं सीढ़ियां बनाते हैं, जिससे सड़क एवं गलियां सकरी हो गयी हैं। इससे लोगों के वाहन नहीं निकल पाते हैं। सकरी गलियों में नगर पालिका के कचरा वाहन तक नहीं पहुंचते हैं। लोगों का कहना है सड़क एवं गलियों में किया गया यह निर्माण केवल असुविधा का विषय नहीं बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तहत यह कृत्य स्पष्ट रूप से दंडनीय व नियम विरुद्ध है, लेकिन नगर पालिका परिषद की लापरवाही के कारण नगर पालिका में कोई नियम कानून नहीं चल रहा है और सरकारी आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र की किसी भी सड़क, गली या नाली पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का पक्का या अस्थायी ढांचा बनाना, स्लैब ढालना या रैंप बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। पालिका प्रशासन को ऐसे निर्माणों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाने या ध्वस्त करने का पूर्ण विधिक अधिकार है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका ईओ से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।