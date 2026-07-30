Badaun News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल
Badaun News: उझानी में कश्यप पुलिया के पास ई-रिक्शा की टक्कर में 35 वर्षीय अखिलेश और उनकी 65 वर्षीय मां रज्जो देवी घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और बाद में गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया। वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।
Badaun News: उझानी। कश्यप पुलिया के पास ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल हो गए। दोनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव देवकुला निवासी 35 वर्षीय अखिलेश अपनी 65 वर्षीय मां रज्जो देवी के साथ बाइक से कछला गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। नगर की कश्यप पुलिया के पास एक ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।