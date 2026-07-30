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Badaun News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: उझानी में कश्यप पुलिया के पास ई-रिक्शा की टक्कर से 35 वर्षीय अखिलेश और उनकी 65 वर्षीय मां रज्जो देवी घायल हो गए। दोनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।

Badaun News: ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल

Badaun News: उझानी। कश्यप पुलिया के पास ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल हो गए। दोनों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बरेली के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव देवकुला निवासी 35 वर्षीय अखिलेश अपनी 65 वर्षीय मां रज्जो देवी के साथ बाइक से कछला गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। नगर की कश्यप पुलिया के पास एक ई-रिक्शा ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मां-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए।

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