Badaun News: डीएम ने सीएमओ से दोबारा मांगा मिनी ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव
Badaun News: डीएम ने सीएमओ से दोबारा मांगा मिनी ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव डीएम ने सीएमओ से दोबारा मांगा मिनी ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव डीएम ने सीएमओ से दोबारा मांगा
Badaun News: बदायूं। जिले से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर पहुंचने के यहां पर तीन प्रमुख स्थान हैं। इन तीनों प्वाइंट पर मिनी ट्रामा सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव काफी समय पहले ही दिये जा चुके हैं। मगर, स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते मिनी ट्रामा सेंटर नहीं बन पाए। ऐसे में गंगा एक्सप्रेस-वे पर हो रहे हादसों पर गंभीरता दिखाते हुए डीएम अवनीश कुमार राय ने सीएमओ डॉ. विकास शर्मा से दोबारा प्रस्ताव मांगा है। गंगा एक्सप्रेस-वे पर वनकोटा, घटपुरी और हजरतपुर पर सर्विस रोड पर वाहन उतरते हैं। ऐसे में इन तीनों स्थानों पर पहले से संचालित पीएचसी और सीएचसी पर मिनी ट्रामा सेंटर बनवाए जाने की तैयारी चल रही थी। वजह है कि गंगा एक्सप्रेस-वे पर आए दिन हादसे होते हैं ऐसे में नजदीक में ही बेहतर इलाज के लिए मिनी ट्रामा सेंटर पर इलाज किया जा सके。
स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता
इस महत्वपूर्ण योजना के बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उदासीनता बरत रहा था जिस वजह से पहले प्रस्ताव पर मिनी ट्रामा सेंटर तैयार नहीं हो सका। सोमवार को डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि जल्द ही मिनी ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव भेजा जाए। मिनी ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव आने के बाद जल्द ही बिनावर, डहरपुर और वजीरगंज सीएचसी पर मिनी ट्रामा सेंटर का कार्य शुरू हो जाएगा।
योजना पर अमल
दातागंज, बिनावर, और वजीरगंज सीएचसी पर मिनी ट्रामा सेंटर बनाये जाने के लिये योजना पर अमल किया जा रहा है। दातागंज सीएचसी पर सबसे पहले अपडेट किया जायेगा। यहां पर गंगा एक्सप्रेस वे के समीप जमीन भी देखी जा रही है। यहां ट्रामा सेंटर बनाने की कार्ययोजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। - अवनीश राय, डीएम
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