Badaun News: कांवड़ियों के स्वागत को उमड़ा जनसैलाब
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Badaun News: बदायूं। कछला गंगा घाट पर गंगाजल भरने के बाद कांवड़ियों के जत्थे का कछला, उझानी,बदायूं में स्वागत किया गया। कांवड़ियों का जत्था शहर की ओर बढ़ा, वैसे-वैसे स्वागत करने वालों की भीड़ बढ़ती गई। कांवड़ियों के आगमन को लेकर शहर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। भाजपा नेता डॉ. शैलेश पाठक के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था पैदल बदायूं पहुंच। लालपुल पर शिखर मेडिकल स्टोर पर स्वागत किया। इंदिरा चौक पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में सीओ सिटी, कोतवाली और सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया।
इंदिरा चौक, कदीर मार्केट और आसपास के बाजार में व्यापारियों ने भी कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की और फल, शीतल जल, कोल्ड ड्रिंक वितरित की।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के आवास पर डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना, राणा प्रताप सिंह ने स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, आशीष शाक्य, जुगेंद्र राठौर, अनुभव उपाध्याय, उमेश राठौर, अमन मयंक शर्मा, आरती कश्यप ने स्वागत किया। बालाजी मंदिर पर मोहित राज शर्मा, संजीव गुप्ता, शंकर रुद्र गुप्ता, मुकेश शर्मा, कचहरी चौराहे पर गंगा सिंह कश्यप, सभासद जया साहू ने अपने आवास पर स्वागत किया। कांवड़ियां सोमवार 10 अगस्त को सराय स्थित पंचतेश्वर स्वयंभू महादेव मंदिर में भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे।
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