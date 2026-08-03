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Badaun News: सावन के पहले सोमवा पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: शहर का बिरूआबाड़ी मंदिर। जलाभिषेक आज, शिवालयों में की गईं व्यवस्थाएं जलाभिषेक आज, शिवालयों में की गईं व्यवस्थाएं जलाभिषेक आज, शिवालयों में की गईं व्

Badaun News: सावन के पहले सोमवा पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार पर शहर से लेकर देहात तक शिवालयों में आज भक्त जुटेंगे। शहर में बिरुआवाड़ी मंदिर, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों पर रविवार की शाम से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। सावन माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ बढ़ी है। सावन माह में पहले सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ कम रहती थी, लेकिन इस बार भोलेभक्तों के उल्लास से भीड़ पहले ही शुरू हो चुकी है। कछला गंगा घाट से शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली के अलावा जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था।रविवार

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की देर शाम तक यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। यह सभी कांवड़िया सोमवार के लिए जिले के अलावा अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शहर के अंदर प्रमुख बिरुआवाड़ी, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में सोमवार की भोर से ही जलाभिषेक किया जाएगा तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। देहात क्षेत्र में ऐतिहासिक पटना देवकली मंदिर, बुर्रा फरीदपुर शिवालय के साथ ही अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक किया जाएगा।

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