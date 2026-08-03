Badaun News: सावन के पहले सोमवा पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार पर शहर से लेकर देहात तक शिवालयों में आज भक्त जुटेंगे। शहर में बिरुआवाड़ी मंदिर, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों पर रविवार की शाम से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। सावन माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ बढ़ी है। सावन माह में पहले सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ कम रहती थी, लेकिन इस बार भोलेभक्तों के उल्लास से भीड़ पहले ही शुरू हो चुकी है। कछला गंगा घाट से शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली के अलावा जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था।रविवार