Badaun News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Badaun News: सावन के पहले सोमवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना की। विभिन्न मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहीं और गांवों के शिव मंदिरों में भी भक्तों ने भाग लिया।
Badaun News: बिल्सी। सावन के पहले सोमवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के हनुमानगढ़ी, देववाणी, शिव शक्ति भवन मंदिर, मां दुर्गा देवी मंदिर, कुटी मंदिर, नील कंठेश्वर महाराज मंदिर सहित नगर के अधिकांश शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। क्षेत्र के ग्राम जरसैनी, सिमर्रा भोजपुर, सिरासौल, बांस बरौलिया, पिंडौल, नगलाडल्लू, नरैनी, सतेती, सिद्धपुर चित्रसैन, रिसौली, निजामपुर, दबिहारी और परौली समेत अन्य गांवों के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।
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