Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: सावन के पहले सोमवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख-समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना की। विभिन्न मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहीं और गांवों के शिव मंदिरों में भी भक्तों ने भाग लिया।

Badaun News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Badaun News: बिल्सी। सावन के पहले सोमवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के हनुमानगढ़ी, देववाणी, शिव शक्ति भवन मंदिर, मां दुर्गा देवी मंदिर, कुटी मंदिर, नील कंठेश्वर महाराज मंदिर सहित नगर के अधिकांश शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। क्षेत्र के ग्राम जरसैनी, सिमर्रा भोजपुर, सिरासौल, बांस बरौलिया, पिंडौल, नगलाडल्लू, नरैनी, सतेती, सिद्धपुर चित्रसैन, रिसौली, निजामपुर, दबिहारी और परौली समेत अन्य गांवों के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की।

ये भी पढ़ें:Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
ये भी पढ़ें:Hapur News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़
ये भी पढ़ें:Ranchi News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।