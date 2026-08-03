Badaun News: बम-बम भोले के जयकारों संग जलाभिषेक

Badaun News: बदायूं। सावन के पहले सोमवार के लिए जिले के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिवभक्त और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी है। सभी शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक करने का सिलसिला बना हुआ है।मंदिरों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है।आज सावन का पहला सोमवार है। कावड़िया एवं शिवभक्त भक्तिभाव एवं उत्साह उमंग के साथ शहर के शहस्त्र गौरीशंकर देवालय एवं बिरुआबाड़ी मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में भगवान शिव के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। जलाभिषेक के दौरान कांवड़ियों एवं शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव के लिए फल फूल मेवा मिष्ठान का भोग लगाने के साथ ही धतूरा भी अर्पित किया जा रहा है।इनके

द्वारा भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। उझानी के बुर्रा फरीदपुर एवं बड़े महादेव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला बना हुआ है।इसके अलावा बिसौली, बिल्सी, दातागंज, इस्लामनगर, वजीरगंज, दातागंज के स्थानीय मंदिरों में भी शिव भक्त जलाभिषेक एवं पूजा करने के लिए पहुंचे हैं।बदायूं एवं शाहजहांपुर की सीमा पर स्थित पटना देव कली मंदिर पर भी सुबह से कांवड़ियों एवं से शिवभक्तों द्वारा जलाभिषेक का सिलसिला बना हुआ है।यहां जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और प्रशासन द्वारा कड़ी व्यवस्था के बीच शिव भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है।सावन के पहले सोमवार के लिए अब पूरा वातावरण शिवमय हो गया है।हर हर महादेव और बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज बनी हुई है।