Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: कार और बाइक की टक्कर में युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: थाना उसावा क्षेत्र में म्याऊं-उसहैत रोड पर गांव गिल्टैया के पास हुये हादसे के बाद मौके पर खड़ी कार, सड़क पर पड़ी बाइक।

Badaun News: कार और बाइक की टक्कर में युवक घायल

Badaun News: म्याऊं, संवाददाता। म्याऊं-उसहैत रोड पर थाना उसावा क्षेत्र के गांव गिल्टैया के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म्याऊं में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में परिजन उसे बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए। घायल की पहचान थाना अलापुर क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी राजा बाबू 20 वर्ष पुत्र नंदराम के रूप में हुई। म्याऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी बृजेश राठौर ने उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी।

परिजनों ने बताया कि राजा बाबू पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने गए थे और वहां से किसी काम से उसहैत लौट रहे थे। इसी दौरान बदायूं की ओर से आ रही कार से उनकी बाइक की गिल्टैया गांव के पास आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राजा बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद परिजनों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।