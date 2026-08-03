Badaun News: कार और बाइक की टक्कर में युवक घायल
Badaun News: थाना उसावा क्षेत्र में म्याऊं-उसहैत रोड पर गांव गिल्टैया के पास हुये हादसे के बाद मौके पर खड़ी कार, सड़क पर पड़ी बाइक।
Badaun News: म्याऊं, संवाददाता। म्याऊं-उसहैत रोड पर थाना उसावा क्षेत्र के गांव गिल्टैया के पास कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म्याऊं में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में परिजन उसे बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए। घायल की पहचान थाना अलापुर क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी राजा बाबू 20 वर्ष पुत्र नंदराम के रूप में हुई। म्याऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी बृजेश राठौर ने उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी।
परिजनों ने बताया कि राजा बाबू पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने गए थे और वहां से किसी काम से उसहैत लौट रहे थे। इसी दौरान बदायूं की ओर से आ रही कार से उनकी बाइक की गिल्टैया गांव के पास आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और राजा बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल रेफर किए जाने के बाद परिजनों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।
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