Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी

Badaun News: धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी

Badaun News: दहगवां, संवाददाता। कस्बे में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। यात्रा नगर पंचायत दहगवां स्थित राधा कृष्ण मंदिर से महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में शुरू हुई। भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर में महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद शाही सवारी बैंड-बाजों के साथ आगे बढ़ी।शाही सवारी मेन मार्केट स्थित अशोक चौक पर पहुंची, जहां महाकाल की आरती की गई। इसके बाद यात्रा श्री सिद्ध मनोकामेश्वर शिव धाम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान महिलाओं ने छतों से फूलों की वर्षा की। भक्त जय-जय महाकाल के जयघोष करते रहे। इस दौरान शुक्र, शनि, राहु एवं गढ़ की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: पालकी में सवार होकर निकले बाबा दौलेश्वर, जयकारों से गूंजा तिर्वा

यात्रा के समापन पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में महाकाल सेवा समिति के अन्य सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा। महाकाल की शाही सवारी में भक्तों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दहगवां इंस्पेक्टर सुमित शर्मा पे सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: 200 कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:Kausambi News: बैजनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।