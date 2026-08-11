Badaun News: धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी
Badaun News: धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी धूमधाम से निकाली बाबा महाकाल की शाही सवारी
Badaun News: दहगवां, संवाददाता। कस्बे में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। यात्रा नगर पंचायत दहगवां स्थित राधा कृष्ण मंदिर से महाकाल सेवा समिति के तत्वावधान में शुरू हुई। भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर में महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद शाही सवारी बैंड-बाजों के साथ आगे बढ़ी।शाही सवारी मेन मार्केट स्थित अशोक चौक पर पहुंची, जहां महाकाल की आरती की गई। इसके बाद यात्रा श्री सिद्ध मनोकामेश्वर शिव धाम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान महिलाओं ने छतों से फूलों की वर्षा की। भक्त जय-जय महाकाल के जयघोष करते रहे। इस दौरान शुक्र, शनि, राहु एवं गढ़ की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।
यात्रा के समापन पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में महाकाल सेवा समिति के अन्य सदस्यों का सराहनीय सहयोग रहा। महाकाल की शाही सवारी में भक्तों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दहगवां इंस्पेक्टर सुमित शर्मा पे सुरक्षा व्यवस्था संभाली।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।