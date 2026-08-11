Badaun News: गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की
Badaun News: गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की गोसेवा, कन्या पूजन, हवन कर लोक कल्याण की कामना की
Badaun News: बदायूं। सदर विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने गौरीशंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सदर विधायक ने अपने जन्मदिन पर गोशाला में गौ पूजन किया। आर्य समाज द्वारा आयोजित यज्ञ में आहुतियां देकर लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन किया। विधायक ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डीके भारद्वाज, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक भारतीय, हरिओम पाराशरी, पूर्व मंत्री हीरालाल कश्यप, पूर्व मंत्री राममूर्ति लाल, ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल शाक्य, अनेकपल पटेल,अरविंद रावत, डॉ.अक्षत अशेष, अशोक खुराना, वीरेंद्र धीगड़ा, नवनीत गुप्ता ,गिरधारी लाल सिंह राठौर, बीडी मथुरिया, रामबहादुर व्यथित, विश्वजीत गुप्ता, महेंद्र पाल गुप्ता, मयंक गुप्ता, रजनी मिश्रा आदि थे।भाजपा
प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी, पूर्व सांसद धर्मेंद कश्यप, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन जेके सक्सेना, पूर्व प्रदेश मंत्री डीपी भारती, युवा नेता विश्वजीत गुप्ता ने भी शुभकामनाएं दी।
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