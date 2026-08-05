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Badaun News: आकाशीय बिजली गिरने से फुंके विद्युत उपकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: आकाशीय बिजली गिरने से फुंके विद्युत उपकरणआकाशीय बिजली गिरने से फुंके विद्युत उपकरणआकाशीय बिजली गिरने से फुंके विद्युत उपकरणआकाशीय बिजली गिरने से फुंके

Badaun News: आकाशीय बिजली गिरने से फुंके विद्युत उपकरण

Badaun News: सालारपुर। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे हुई तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ढाकवाली ज्यारत स्थित बिजली घर में अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे विद्युत यंत्र ध्वस्त हो गए। इससे 20 गांवों में अंधेरा छा गया। मंगलवार को तेज बारिश के चलते ढाक वाली ज्यारत में विद्युत उपकरण फुंक गए। इससे आठ एमवीए ट्रांसफार्मर का लाइटिंग अरेस्टर और जो ट्रांसमिशन बिजली घर नवादा से आई हाईटेंशन लाइन का 33,केवीए का केबिल बॉक्स पूरी तरह से फुंक गया। इस वजह से तमाम गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इस वजह से तकनीकी फॉल्ट के कारण शहर की ऑफिसर्स कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के नेकपुर बाबा कॉलोनी, महाराज नगर, मंडी समिति, मझिया रोड, आलापुर रोड, ककराला रोड, कमला नगर समेत आधे शहर में अंधेरा छा गया।

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सिर्फ शहरी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। लखनपुर, सोवरनपुर, पड़ौआ, नगला सरकी, समेत करीब 20 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई।

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