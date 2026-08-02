Badaun News: शहर में गिरी आकाशीय बिजली से छत में दरार
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Badaun News: बदायूं, संवाददाता। शहर में अचानक आकाशीय बिजली व्यापारी नेता की छत पर गिरी। तेज आवाज के साथ गिरी बिजली से व्यापारी नेता की छत पर दरार पड़ गई। इसके साथ ही उस इलाके की सप्लाई के लिए लगे ट्रांसफार्मर पर भी बिजली गिरी जिससे पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। शनिवार को दोपहर के समय आसमान में काले बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी हुई। शहर के बाहरी क्षेत्रों में तेज बूंदाबांदी हुई। इसी दौरान दोपहर करीब सवा बजे अचानक आसमान में बादल कड़कने लगे। कुछ ही देर में शहर के लावेला चौक से लेकर तमाम स्थानों पर तेज गड़गड़ाहट हुई तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं बिजली गिरी है।इसी
बीच शहर के आर्यसमाज इलाके से टिकटगंज को जाने वाली हुसैनी गली इलाके में व्यापारी नेता प्रदीप भारद्वाज की छत पर बिजली गिर गई। इससे छत पर दरार आ गई। इसी बीच घर से कुछ दूरी पर लगे ट्रांसफार्मर पर दोबारा से बिजली गिरी तो ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान छत या फिर ट्रांसफार्मर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया।
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