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Badaun News: सहसवान के तीन नर्सिंग होम पर शिकंजा, मुकदमा की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सहसवान के तीन नर्सिंग होम पर शिकंजा, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी सहसवान के तीन नर्सिंग होम पर शिकंजा, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी सहसवान के तीन नर्सिंग

Badaun News: सहसवान के तीन नर्सिंग होम पर शिकंजा, मुकदमा की तैयारी

Badaun News: बदायूं। सहसवान में नियम के विरुद्ध चल रहे तीन नर्सिंग होम पर कानूनी शिकंजा कसना तय हो गया है। तीनों नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम अवनीश कुमार राय तक शिकायत पहुंची तो डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमओ की ओर से जारी नोटिस का जवाब न मिलने पर उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देते हुए रिपेार्ट मांगी है। शहर के रहने वाले मोहित कुमार पुत्र रामवीर सिंह ने डीएम को दी शिकायत में बताया कि सहसवान में जनता नर्सिंग होम, अलीगढ़ हेल्थ केयर सेंटर, अजान नर्सिंग होम नियम विरुद्ध संचालित हैं।

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आरोप लगाया गया कि इनके नर्सिंग होम में न तो कोई डिग्री धारक डॉक्टर बैठता है और न ही कोई मरीजों को सहूलियत वाली सुविधाएं हैं। आरोप है कि इन तीनों नर्सिंग होम में नियम विरुद्ध मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतकर्ता मोहित कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी नियम कानून का हवाला देते हुए इन तीनों नर्सिंग होम पर कार्रवाई की मांग की। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ डॉ. विकास शर्मा को निर्देश दिए कि इन नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।सीएमओ ने तीनों नर्सिंग होम संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. विकास शर्मा का कहना है कि डीएम के यहां शिकायत की गई है। जनता नर्सिंग होम, अलीगढ़ हेल्थ सेंटर, अजान नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी कर चिकित्सा संबंधी कागजात मांगे थे। उनकी ओर से मानक पूरे न होने पर संबंधित एमओआईसी को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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