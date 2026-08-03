Badaun News: जमीन के विवाद में फायरिंग और धमकी के आरोप में मुकदमा
Badaun News: सहसवान कोतवाली के अकबराबाद का बताया पूरा मामला सहसवान कोतवाली के अकबराबाद का बताया पूरा मामला सहसवान कोतवाली के अकबराबाद का बताया पूरा मामला
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जमीन के लेनदेन को लेकर फायरिंग, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बैनामा होने के बाद अतिरिक्त रुपये की मांग की गई। विरोध करने पर धमकियां दी गईं और तमंचे से फायर कर जान लेने की कोशिश की गई। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अकबराबाद का है। सिठौलिया खाम निवासी सूरजपाल पुत्र खेमपाल ने एसीजेएम द्वितीय न्यायालय, बदायूं में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी मां प्रेमवती, भूरी पत्नी दुर्गा प्रसाद और राजवाला पत्नी गजेंद्र सिंह ने अकबराबाद में जमीन खरीदी थी।
आरोप है कि बैनामा और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रसादी पुत्र कैशोराम ने चार लाख रुपये अतिरिक्त देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। रुपये देने से इनकार करने पर मुकदमे में फंसाने और जमीन खाली कराने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसको लेकर लगातार दबाव बनाया जाता रहा।प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि चार अप्रैल को सूरजपाल अपने साथ मथुरा प्रसाद, प्रभुदयाल और गजेंद्र के साथ प्लॉट पर पहुंचा, जहां प्रसादी मिला। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि प्रसादी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और तमंचे से फायर कर दिया। सूरजपाल ने बताया कि वह दीवार की आड़ में होने के कारण बच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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