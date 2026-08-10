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Badaun News: रास्ते में युवक से मारपीट, जातिसूचक गालियां दीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: क्षेत्र के एक गांव में रास्ते में जा रहे युवक को घेरकर मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले म

Badaun News: रास्ते में युवक से मारपीट, जातिसूचक गालियां दीं

Badaun News: क्षेत्र के एक गांव में रास्ते में जा रहे युवक को घेरकर मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव बर्खिन, थाना कुंवरगांव निवासी अमरेश ने बताया कि उसका छोटा भाई परवेज 30 जुलाई को गांव में किसी काम से जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में पड़ोस के रूपराम, पूरनलाल, भूरी और नन्ही देवी ने उसे घेर लिया और जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। तहरीर के मुताबिक, रूपराम ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे अमरेश के सिर में चोट आई।

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है।

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