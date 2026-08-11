Badaun News: बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी

Badaun News: सैदपुर। कछला गंगा घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों के दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद कांवड़ियों को आगे रवाना कर दिया गया। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र के कस्बा बगरैन का है। सोमवार को कछला गंगा घाट से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का जत्था बगरैन पहुंचा था। इसी दौरान बगरैन और भवानीपुर गांव के कांवड़ियों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट की स्थिति बन गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया।