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Badaun News: बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी

Badaun News: बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी बगरैन में कांवड़ियों के दो गुट भिड़े, अफरा-तफरी

Badaun News: सैदपुर। कछला गंगा घाट से जल भरकर लौट रहे कांवड़ियों के दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद कांवड़ियों को आगे रवाना कर दिया गया। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र के कस्बा बगरैन का है। सोमवार को कछला गंगा घाट से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का जत्था बगरैन पहुंचा था। इसी दौरान बगरैन और भवानीपुर गांव के कांवड़ियों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने पर मारपीट की स्थिति बन गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया।

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सूचना मिलते ही थाना वजीरगंज प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया और कांवड़ियों को शांतिपूर्ण ढंग से आगे रवाना किया।सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात रखा गया। पुलिस की निगरानी में कांवड़ियों का जत्था गांव की ओर रवाना हुआ। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह ने कांवड़ियों से आपसी विवाद से बचने और यात्रा के दौरान संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और भाईचारे का पर्व है। किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना दी जाए। पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

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