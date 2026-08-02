Badaun News: कादरचौक से पटना देवकली रवाना हुए कांवड़िया
Badaun News: कादरचौक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध ककोड़ा देवी मंदिर से कांवड़ लेकर पटना देवकली मंदिर जाते कांवड़िया।
Badaun News: कादरचौक, संवाददाता। क्षेत्र में सावन माह के पावन अवसर पर शनिवार को प्रसिद्ध ककोड़ा देवी मंदिर से पटना देवकली मंदिर को कांवड़यात्रा रवाना हुई। यहां से बड़ी संख्या में कांवड़िया बम-बम भोले के जयकारों के साथ रवाना हुए। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा इलाका भगवान भोले की भक्ति में सराबोर दिखा। शिवभक्तों ने हाथों और कंधों पर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कांवड़यात्रा में भाग लिया। यात्रा निर्धारित मार्ग से होती हुई पटना देवकली मंदिर पहुंची। जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक कर परिवार, समाज और क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।
पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और शिव भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। स्थानीय ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर पेयजल, शरबत और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की।
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