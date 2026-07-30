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Badaun News: कल से बम-बम भोले के जयकारों से गूंजेगा कांवड़ रूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला में भागरीथ घाट पर गहरे पानी में जाने से रोकने के लिये लगाई गईं बल्लियां व लाल झंडी।कल से बम-बम भोले के जयकारों से गूंजेगा कांवड़ रूट कल से बम-बम

Badaun News: कल से बम-बम भोले के जयकारों से गूंजेगा कांवड़ रूट

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में कल से कांवड़रूट बम-बम भोले के जयकारों से गूंजेगा। गुरुवार 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और शुक्रवार 31 जुलाई से कांवड़यात्रा शुरू हो जाएगी। इस दौरान कांवड़रूट पर महीने भर बम-बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िया निकलेंगे तो डीजे की भी गूंज माहौल को भक्तिमय बनाएगी। कछला गंगा घाट पर भी महीने भर भक्तिमयी माहौल रहेगा। गुरूवार से सावन शुरू हो रहा है। शुक्रवार से भोले भक्त कांवड़ लेने के लिए कछला गंगा घाट को रवाना होंगे। दूर-दराज से आने वाले कांवड़िया शुक्रवार से ही कछला गंगा घाट को रवाना होंगे तो स्थानीय कांवड़िया शनिवार और रविवार को कछला गंगा घाट पर जल लेने पहुंचेंगे। यहां शनिवार से लेकर सोमवार तक लाखों की संख्या में कांवड़िया कछला गंगा घाट पहुंचते हैं।

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कांवड़ यात्रा की विशेषताएँ

पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर तक के भोले भक्त यहां से कांवड़ लेकर अपने-अपने शिवालयों की ओर रवाना होते हैं। शाहजहांपुर से आने वाले अधिकांश कांवड़िया पटना देवकली शिवालय में जलभिषेक करते हैं। स्थानीय कांवड़िया बिरुआवाड़ी मंदिर, हर प्रसाद मंदिर के अलावा अन्य शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। शुक्रवार से महीने भर कांवड़रूट पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह भंडारे का आयोजन होता रहता है जिस वजह से कांवड़मार्ग पर माहौल ही पूरी तरह से सेवाभाव वाला बन जाता है।

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कांवड़ियों के स्वागत की तैयारी

इसके अलावा शहर भर में तमाम स्थानों पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुष्पवर्षा की तैयारी भी की जा रही है। यहां कांवड़ियों के ऊपर लोग फूलों की बारिश करेंगे तो जगह-जगह जलपान की व्यवस्था भी सामाजिक संगठनों के लोगों की ओर से की जाएगी। महीने भर यहां के लोग उल्लास के साथ कांवड़ियों के सहयोगी रहेंगे तो पुलिस भी उनकी मित्र बनकर सेवा में जुटेगी।

FAQs

कांवड़ यात्रा कब शुरू हो रही है?
कांवड़ यात्रा 31 जुलाई से शुरू हो रही है।
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