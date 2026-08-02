Badaun News: आज से बढ़ेगी भोले भक्तों की संख्या, कांवड़ रूट छावनी में तब्दील

Badaun News: कांवड़ यात्रा के चलते लागू किये डायवर्जन से रोडवेज बस को जाने का इशारा करता यातायात कर्मी।

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन माह की शुरूआत में शुक्रवार से कांवड़यात्रा भी शुरू हो गई। शुक्रवार को काफी कम संख्या में श्रद्धालु कछला गंगा घाट पहुंचे तो इसके अलग दिन शनिवार को पहले से ज्यादा कांवड़िया दिखाई दिए। दूर-दराज से आने वाले कांवड़िया शनिवार शाम तक जल लेकर अपने-अपने शिवालयों की ओर रवाना हो गए। रविवार की सुबह से स्थानीय कांवड़िया कछला गंगा घाट पहुंचेंगे। रविवार को संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे सोमवार के लिए शुक्रवार से ही यह संख्या लाखों में पहुंचने का अनुमान है जिसके चलते कांवड़रूट को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िया कछला गंगा घाट के अलावा जिले के अन्य गंगा घाटों से भी कांवड़ लेने आते हैं। सबसे ज्यादा कछला गंगा घाट पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के अलावा कासगंज की ओर से भी कांवड़िया पहुंचते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए बरेली, बदायूं, कासगंज पुलिस पहले से ही इंतजाम में जुट जाती है।

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा कांवड़यात्रा को सकुशल और सुरक्षित निकलवाने का सबसे ज्यादा जिम्मा बदायूं पुलिस प्रशासन पर होता है। गुरुवार से सावन माह की शुरूआत होने के साथ ही कांवड़यात्रा का शुभारंभ भी हो गया। कांवड़यात्रा अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले सोमवार के लिए हर साल की तरह इस साल भी कम संख्या में ही श्रद्धालु कछला गंगा घाट की ओर आते और जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रविवार की सुबह से स्थानीय कांवड़िया बड़ी संख्या में जल लेने के लिए जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए रखते हुए पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना हो गया है। रविवार से पूरा कांवड़रूट छावनी में तब्दील होता दिखाई देगा।

रोड की लाइटिंग की व्यवस्था बिनावर से कछला गंगा घाट तक जगमग होगा पूरा रोड

कांवड़ियों को अंधेरे का सामना करना न पड़े इसके लिए कांवड़रूट पर विशेष लाइटिंग के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे को जगमग किया जा रहा है। हालांकि शनिवार की शाम तक यहां अंधेरे से ही कांवड़िया गुजरे थे, लेकिन शनिवार की शाम से ही कई टीमों को लगाकर लाइटिंग का कार्य शुरू कराया गया है। माना जा रहा है कि रविवार की शाम तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इधर, उसावां से बदायूं तक लाइटिंग का कार्य भी कराया जा रहा है।