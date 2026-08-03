Badaun News: लालपुल में कंट्रोल रूम का शुभारंभ, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा
Badaun News: कोतवाली क्षेत्र के लालपुर में शुरू हुआ पुलिस सहायता केंद्र कोतवाली क्षेत्र के लालपुर में शुरू हुआ पुलिस सहायता केंद्रकोतवाली क्षेत्र के लालपुर में शुर
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए कोतवाली क्षेत्र के लालपुर में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम एवं पुलिस सहायता केंद्र शुरू किया गया। एसपी सिटी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुर में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम एवं पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम पर श्रद्धालुओं के बैठने, स्वच्छ पेयजल, पंखे, प्राथमिक इलाज और मेडिकल सहायता सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया व सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दीं। सीओ सिटी राहुल पाण्डेय और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह आदि मौजूद थे।
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