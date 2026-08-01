Badaun News: सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू

Badaun News: बदायूं में सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। रूट डायवर्जन शुक्रवार रात 8 बजे से प्रभावी हो गया है, जो सोमवार रात 8 बजे तक रहेगा। सावन के प्रत्येक सोमवार के कारण अलग-अलग तिथियों पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। विभिन्न शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं।

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन मास में कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार से कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़यात्रा के चलते शुक्रवार की रात आठ बजे से जिले में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। यह डायवर्जन सोमवार रात आठ बजे तक लागू रहेगा। सावन माह में कांवड़यात्रा के दौरान हर शुक्रवार से सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही दूसरे सोमवार 10 अगस्त के अगले दिन महाशिवरात्रि के चलते 11 अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। शुक्रवार से लागू हुए पहले रूट डायवर्जन के लिए कांवड़रूट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि कछला की ओर कांवड़ियों के अलावा और किसी के भी वाहन नहीं जाएंगे.

सावन माह में किस-किस तारीख को रहेगा रूट डायवर्जन - सावन का पहला सोमवार- 03 अगस्त को है इसलिए 31 जुलाई से तीन अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा।

- सावन माह का द्वितीय सोमवार- 10 अगस्त को है इसलिए सात अगस्त से रूट डायवर्जन होगा और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के चलते यह डायवर्जन 11 अगस्त को रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।

- सावन माह का तृतीय सोमवार- 17 अगस्त को है इसलिए 14 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

- सावन माह का चथुर्थ सोमवार- 24 अगस्त को है इसलिए 21 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

कांवड़यात्रा के लिए इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत डीएम

9454417525

एसएसपी

9454400252

सीएमओ बदायूं

80051 92645

एडीएम प्रशासन

9454415831

एसपी सिटी

9454401022

सीओ उझानी

94 54 401317

सीओ सिटी

9454401316

सीओ यातायात

9454401317

प्रभारी यातायात

8218940661

उझानी कोतवाल

9454401317

कछला चौकी प्रभारी

6392780947

कंट्रोल रूम

9454402956