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Badaun News: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कछला में अस्थायी थाना बनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्थायी थाना स्थापित किया गया है और आधुनिक जल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। घाट पर गोताखोर और बचाव सामग्री तैनात की गई है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Badaun News: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कछला में अस्थायी थाना बनाया

Badaun News: कछला। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कछला में अस्थायी थाना स्थापित किया गया है, जिसकी कमान पुलिस लाइंस से इंस्पेक्टर सर्वेंद्र कुमार शर्मा को सौंपी गई है। एसएसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर प्रयागराज महाकुंभ में इस्तेमाल हुए आधुनिक जल सुरक्षा उपकरण मंगाए गए हैं। घाट पर वाटर स्कूटर, लाइफ सेविंग उपकरण, रेस्क्यू सामग्री और अन्य आधुनिक संसाधन तैनात किए जा रहे हैं। गंगा में फ्लोटिंग वाटर बैरिकेड्स लगाकर करीब एक किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जा रहा है, जबकि गहरे पानी वाले हिस्से को जाली और टीन बैरिकेड्स से घेरा जा रहा है।

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रेड जोन घोषित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर 50 स्थानीय गोताखोर, चार प्रशिक्षित गोताखोर तथा एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी।

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