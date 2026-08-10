Badaun News: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज
Badaun News: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज
Badaun News: बदायूं। सावन माह के दूसरे सोमवार पर शहर से लेकर देहात तक शिवालयों में आज भक्त जुटेंगे। शहर में बिरुआवाड़ी मंदिर, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों पर रविवार की शाम से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। सावन माह के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ बढ़ेगी। इस बार भोलेभक्तों के उल्लास से भीड़ पहले ही शुरू हो चुकी है। कछला गंगा घाट से शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली के अलावा जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था।रविवार
की देर शाम तक यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। यह सभी कांवड़िया सोमवार के लिए जिले के अलावा अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शहर के अंदर प्रमुख बिरुआबाड़ी, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में सोमवार की भोर से ही जलाभिषेक किया जाएगा तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। देहात क्षेत्र में ऐतिहासिक पटना देवकली मंदिर, बुर्रा फरीदपुर शिवालय के साथ ही अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक किया जाएगा।
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