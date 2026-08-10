Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

Badaun News: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक आज

Badaun News: बदायूं। सावन माह के दूसरे सोमवार पर शहर से लेकर देहात तक शिवालयों में आज भक्त जुटेंगे। शहर में बिरुआवाड़ी मंदिर, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक के विशेष इंतजाम किए गए हैं तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों पर रविवार की शाम से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। सावन माह के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ बढ़ेगी। इस बार भोलेभक्तों के उल्लास से भीड़ पहले ही शुरू हो चुकी है। कछला गंगा घाट से शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली के अलावा जिले से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था।रविवार

ये भी पढ़ें:हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने उठाई कांवड़

की देर शाम तक यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। यह सभी कांवड़िया सोमवार के लिए जिले के अलावा अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शहर के अंदर प्रमुख बिरुआबाड़ी, हरप्रसाद मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में सोमवार की भोर से ही जलाभिषेक किया जाएगा तो देहात क्षेत्र में भी शिवालयों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। देहात क्षेत्र में ऐतिहासिक पटना देवकली मंदिर, बुर्रा फरीदपुर शिवालय के साथ ही अन्य शिवालयों में भी जलाभिषेक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bareily News: हर ओर गूंजा हर-हर महादेव, देर रात से शुरू हुआ जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिवालयों में अल सुबह से होगा जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।