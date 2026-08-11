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Badaun News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सीओ सिटी राहुल पाण्डेय को सौंपी जांच, जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराए बया सीओ सिटी राहुल पाण्डेय को सौंपी जांच, जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराए बयान सीओ सिटी राहुल प

Badaun News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच

Badaun News: बदायूं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शिकायत पर सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच बैठाई गई है। एसएसपी ने जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी को सौंपी है। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सोमवार को सीओ सिटी के कार्यालय पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। मामले में आगे की जांच जारी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने आरोप लगाया कि 23 जुलाई की सुबह करीब 7:30 बजे सिविल लाइंस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मलिक उनके नेकपुर स्थित आवास पर पहुंचे थे। उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उनकी पत्नी प्रियंका यादव से अजीत यादव के दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पर नाराजगी जताई।

अजीत यादव का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उनकी पत्नी से कहा कि वह तत्काल दिल्ली से वापस आएं, वरना वह उनके आवास पर आत्महत्या कर लेंगे। आरोप है कि इस दौरान इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवाल्वर निकालकर कनपटी पर रख ली और पत्नी पर फोन कराने का दबाव बनाया। अजीत यादव ने बताया कि पत्नी के फोन पर उन्होंने इंस्पेक्टर से बात की। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उन्हें वापस बदायूं आने और आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए कहा। साथ ही फेसबुक पर डाला गया आंदोलन का वीडियो हटाने का दबाव बनाने और मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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