Badaun News: सार्वजनिक शौचालयों के खुले ताले, कराई साफ सफाई
Badaun News: उसावां में सार्वनजिक शौचालय का ताला खोलकर साफ सफाई करते सफाई कर्मी। सार्वजनिक शौचालयों के खुले ताले, कराई साफ सफाई
Badaun News: बदायूं/उसावां, संवाददाता। कांवड़रूट पर सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और ताला लटकने के साथ ही सड़कों में गड्ढे, अंधेरा छाए रहने जैसी खबर पर डीएम अवनीश कुमार राय ने एडीएम प्रशासन अरुण कुमार को कांवड़ रूट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्तान अखबार ने शनिवार के संस्करण में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्थाओं को उजागर किया तो डीएम ने खबर का संज्ञान लिया। डीएम की सख्ती के बाद दिन भर कांवड़ रूट पर सभी सार्वजनिक शौचालयों के ताले खुलवाए गए और साफ सफाई कराई गई। एडीएम प्रशासन अरुण कुमार ने उसावां इलाके में कांवड़ रूट के सभी सार्वजनिक शौचालय देखे, उनकी खामियों को दूर कराय। कांवड़ रूट पर तीन ब्लॉक में 18 सार्वजनिक शौचालय हैं। एडीएम प्रशासन ने उसावां नगर पंचायत की ओर से कांवड़ रूट पर 160 स्ट्रीट लाइट पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे तुरंत भरवाने के निर्देश दिए। एडीएम ने उसावां के अलावा नगर पंचायत सखानू, अलापुर के अधिकारियों के साथ कांवड़रूट पर अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए।
साफ-सफाई अभियान
उसावां चेयरमैन की सख्ती से शुरू हुई साफ-सफाई नगर पंचायत अध्यक्ष प्रियंका सिंह चौहान ने सभी सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई के निर्देश दिए, साथ ही नगर पंचायत प्रशासन ने कावड़ मार्ग पर बने सार्वजनिक शौचालयों सहित अन्य स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया। थाने के सामने, अकबरपुर चौराहा, सीएचसी गेट और मंगल बाजार पर बने सार्वजनिक शौचालयों को सफाई कर्मचारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर साफ किया गया। इन सभी शौचालयों पर अब नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि स्वच्छता बनी रहे।
24 घंटे मौजूद रहेंगे केयरटेकर
सभी सार्वनजिक शौचालयों में साफ सफाई के साथ यहां केयरटेकर को 24 घंटे मौजूद रहने को कहा है। पानी, सफाई और प्रकाश व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिये। डीपीआरओ व ईओ नगर पालिका व नगर पंचायतों को भी आदेश दिये कोई भी सार्वजनिक शौचालय बंद न रहे। साफ सफाई बेहतर रहे। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाये।
अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन
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