Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: जरूरी फोटो--योग निरोगी रहने का सर्वोत्तम माध्यम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं में इनर व्हील क्लब ने केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं को स्वास्थ्य जागरूकता सिखाई। क्लब अध्यक्ष रागिनी रस्तोगी ने योग के महत्व और इसके तनाव प्रबंधन के लाभ बताएं। प्रधानाचार्य कविता रस्तोगी ने योग को निरोगी रहने का सर्वोत्तम माध्यम बताया। क्लब सदस्य भी उपस्थित थे।

Badaun News: जरूरी फोटो--योग निरोगी रहने का सर्वोत्तम माध्यम

Badaun News: बदायूं। इनर व्हील क्लब द्वारा मंगलवार के लिये केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज में छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। क्लब अध्यक्ष रागिनी रस्तोगी ने दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान छात्राओं को योग कराया गया। बताया कि योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह पढ़ाई के तनाव को दूर करने और एकाग्रता बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम है। प्रधानाचार्य कविता रस्तोगी ने कहा कि योग निरोगी रहने का सर्वोत्तम माध्यम है। पीडीसी साधना रस्तोगी ने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। क्लब सदस्य अंजलि, मंजुल शंखधार, अंजना रस्तोगी, सरोज रस्तोगी, करुणा रस्तोगी, कुसुम रस्तोगी मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।