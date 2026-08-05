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Badaun News: गलत खानपान और योगा न करने वालों में बढ़ रहे हड्डी रोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में हड्डी रोगियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गलत खानपान और योगा न करने के कारण युवाओं में हड्डी रोग बढ़ रहे हैं। 30 साल की उम्र के बाद कई गंभीर बीमारियां देखी जा रही हैं। कैंप लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

Badaun News: गलत खानपान और योगा न करने वालों में बढ़ रहे हड्डी रोग

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में पिछले कुछ वर्षों में हड्डी रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। यहां जिला अस्पताल से लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज तक रोजाना बढ़ी संख्या में हड्डी रोगी पहुंच रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि अब हड्डी रोगियों में बढ़ी संख्या युवाओं की है। युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। हालांकि यहां मेडिकल कॉलेज में इसपर रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि गलत खानपान और योगा न करने वालों में हड्डी रोग बढ़ रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञों की मानें तो मौजूदा दौर में 30 साल के बाद युवाओं में हड्डी की तमाम बीमारियां देखने को मिल रही हैं। व्यस्तम जिंदगी में खुद को समय न देने वालों में सबसे पहले सर्वाइकल, एंकुलाइजिंग स्पांडलाइसिस, गठिया जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वर्ष 2015 से अब तक देखा जाए तो युवाओं में यह बीमारी काफी देखी जा रही है।

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विशेषज्ञों का मत

वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉ. रियाज अहमद बताते हैं कि पहले खानपान जो भी था वह प्रोटीन और कैल्शियम युक्त था, इसलिए युवाओं में इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलती थीं। अब युवाओं में इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. शिव कुमार ने बताया कि वह इससे पहले भी कई मेडिकल कॉलेज में बतौर प्राचार्य रहे हैं वहां देखा गया है कि युवाओं में गलत खानपान और योगा न करने की वजह से हड्डी रोग पनप रहे हैं।

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संभावित समाधान

हालांकि इसके लिए अब उनके स्तर से विशेष कैंप लगवाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि कम उम्र में ही युवा इन भयंकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो चिंताजनक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बदायूं में हड्डी रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है?
गलत खानपान और योगा न करने के कारण हड्डी रोग बढ़ रहे हैं।
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