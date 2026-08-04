Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: रूट डायवर्जन में डिपो को रोज 12 लाख का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: जिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जनजिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जनजिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जन

Badaun News: रूट डायवर्जन में डिपो को रोज 12 लाख का नुकसान

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा किये गये रूट डायवर्जन का सीधा असर परिवहन निगम की आय पर पड़ा है। बदायूं डिपो के लिये प्रतिदिन डायवर्जन के चलते करीब 12 लाख का नुकसान हो रहा है। चार दिन में कुल 48 लाख का नुकसान डिपो को उठाना पड़ा है। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के चलते शुक्रवार शाम आठ बजे से सोमवार शाम पांच बजे तक कांवड़ियों की भीड़ एवं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रूट डायवर्जन लागू किया है। जिसके चलते कांवड़ रूट पर भारी वाहनों के अलावा रोडवेज बसों का पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। सावन के पहले सोमवार को लेकर चार दिन रहे रूट डायवर्जन में बदायूं डिपो को करीब 48 लाख का नुकसान हुआ है। रूट डायवर्जन के दौरान बरेली जाने वाली बसें कुंवरगांव, आंवला होकर पास की गयीं, वहीं आनंदबिहार जाने वाली बसें बनकोटा से गंगा एक्सप्रेस-वे से भेजी गयीं। जलालाबाद, फर्रुखाबाद जाने वाली बसें सीधे म्याऊं न भेजकर डहरपुर से म्याऊं होकर निकाली गयीं, ऐसे में दूरी बढ़ने के चलते यात्रियों की संख्या कम हो गयी। इन रूट को जाने वाली बसों में रास्ते में यात्री न मिलने पर डिपो की आय में कमी आयी। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि रूट डायवर्जन का पूरा पालन कराया जा रहा है, लेकिन डायवर्जन में डिपो की आय प्रभावित हुयी है.

ये भी पढ़ें:Moradabad News: तीन दिन में डेढ़ करोड़ के घाटे में पहुंचा रोडवेज

ट्रेन का लिया सहारा

कांवड़ यात्रा के दौरान डायवर्जन के चलते यात्री रोडवेज बसों की जगह ट्रेन से सफर ज्यादा कर रहे हैं। बरेली जाने वाले ज्यादातर यात्री ट्रेन से ही आ जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्री भी सीधी ट्रेन का सहारा ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें:Hamirpur News: कांवड़ियों के आवागमन के मद्देनजर रूट डायवर्जन लागू

दूरी बढ़ने से समय बर्बाद

रूट डायवर्जन के चलते दूरी बढ़ गयी है। जिसके वजह से बसें पहले से अधिक चल रही हैं, हालांकि इस बार निगमने अब तक अतिरिक्त दूरी का किराया नहीं लिया है, लेकिन दूरी बढ़ने से समय तो अधिक लग ही रहा है.

FAQs

डिपो को कांवड़ यात्रा के दौरान कितना आर्थिक नुकसान हुआ?
चार दिनों में डिपो को करीब 48 लाख का नुकसान हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Badaun Latest News Route Diversion अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।