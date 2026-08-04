Badaun News: रूट डायवर्जन में डिपो को रोज 12 लाख का नुकसान
Badaun News: जिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जनजिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जनजिले में कांवड़ यात्रा के चलते तीन दिन को डायवर्जन
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा किये गये रूट डायवर्जन का सीधा असर परिवहन निगम की आय पर पड़ा है। बदायूं डिपो के लिये प्रतिदिन डायवर्जन के चलते करीब 12 लाख का नुकसान हो रहा है। चार दिन में कुल 48 लाख का नुकसान डिपो को उठाना पड़ा है। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के चलते शुक्रवार शाम आठ बजे से सोमवार शाम पांच बजे तक कांवड़ियों की भीड़ एवं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रूट डायवर्जन लागू किया है। जिसके चलते कांवड़ रूट पर भारी वाहनों के अलावा रोडवेज बसों का पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। सावन के पहले सोमवार को लेकर चार दिन रहे रूट डायवर्जन में बदायूं डिपो को करीब 48 लाख का नुकसान हुआ है। रूट डायवर्जन के दौरान बरेली जाने वाली बसें कुंवरगांव, आंवला होकर पास की गयीं, वहीं आनंदबिहार जाने वाली बसें बनकोटा से गंगा एक्सप्रेस-वे से भेजी गयीं। जलालाबाद, फर्रुखाबाद जाने वाली बसें सीधे म्याऊं न भेजकर डहरपुर से म्याऊं होकर निकाली गयीं, ऐसे में दूरी बढ़ने के चलते यात्रियों की संख्या कम हो गयी। इन रूट को जाने वाली बसों में रास्ते में यात्री न मिलने पर डिपो की आय में कमी आयी। एआरएम राजेश पाठक ने बताया कि रूट डायवर्जन का पूरा पालन कराया जा रहा है, लेकिन डायवर्जन में डिपो की आय प्रभावित हुयी है.
ट्रेन का लिया सहारा
कांवड़ यात्रा के दौरान डायवर्जन के चलते यात्री रोडवेज बसों की जगह ट्रेन से सफर ज्यादा कर रहे हैं। बरेली जाने वाले ज्यादातर यात्री ट्रेन से ही आ जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्री भी सीधी ट्रेन का सहारा ले रहे हैं.
दूरी बढ़ने से समय बर्बाद
रूट डायवर्जन के चलते दूरी बढ़ गयी है। जिसके वजह से बसें पहले से अधिक चल रही हैं, हालांकि इस बार निगमने अब तक अतिरिक्त दूरी का किराया नहीं लिया है, लेकिन दूरी बढ़ने से समय तो अधिक लग ही रहा है.
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