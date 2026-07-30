Badaun News: पूर्व चेयरमैन ने लिया संत का आशीर्वाद
Badaun News: उसावां में गुरु पूर्णिमा पर प्राचीन जोरावर महाराज मंदिर के महंत राघव दास महाराज को सम्मानित करते नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन धीरेंद्रपाल सिंह उर्फ धीरू।
Badaun News: उसावां, संवाददाता। क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन धीरेंद्र पाल ने संगठन के निर्देशानुसार नगर के प्राचीन जोरावर महाराज मंदिर पहुंचकर महंत राघव दास महाराज को पटका पहनाकर सम्मान किया। इसके साथ ही उनका उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरू का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरू ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। गुरू पूर्णिमा का पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से गुरू परंपरा के आदर्शों का पालन करने और समाज में सद्भाव व संस्कारों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में संयोजक संतोष गुप्ता, सभासद पवन गुप्ता, तेजराम दास, सुरेंद्र शर्मा, सतीश शर्मा, नेकशू कश्यप, विपिन कश्यप, नन्हे कश्यप आदि शामिल रहे।
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