Badaun News: पथरी के आपरेशन के बाद होमगार्ड की मौत, हंगामा
Badaun News: बदायूं। शहर के इंदिरा चौक के पास चर्चित अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद शहर के इंदिरा चौक के पास चर्चित अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद यूपी 112 प
Badaun News: बदायूं। शहर के इंदिरा चौक के पास चर्चित अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद यूपी 112 पीआरवी पर तैनात होमगार्ड की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि मामूली पथरी के ऑपरेशन के नाम पर उनसे मोटी रकम ली गई। ऑपरेशन के बाद शरीर में सेप्टिक फैली जिसके बारे में बताने के बाद उनसे दोबारा मोटी रकम ली गई। दोबारा इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवाया है। इस अस्पताल में इस महीने अब तक आपरेशन के दौरान तीसरी मौत है।
अलापुर थाना क्षेत्र के जगत गांव के रहने वाले 50 वर्षीय होमगार्ड जगदीश की तैनाती अलापुर थाने की यूपी 112 पीआरवी पर थी। जगदीश के पेट में पथरी थी। पथरी की वजह से कुछ दिन पहले ही उन्हें तेज दर्द हुआ तो परिजन उनको लेकर इंदिरा चौक के पास संचालित चर्चित अस्पताल में लेकर गए। यहां पर ऑपरेशन ठीकठाक करने की बात कही गई। ऑपरेशन से पहले जो रकम बताई गई उसको जमा करा लिया गया। ऑपरेशन के बाद जगदीश की तबीयत बिगड़ने लगी तो उनके परिजनों से इलाज के नाम पर और रकम ली गई। बाद में टांके काटने की बात कहते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजनों ने देखा कि टांके पक रहे हैं तो इसकी शिकायत पर डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाओ कोई बात नहीं होगी दवाइयों से ही वह सही हो जाएंगे। आरोप है कि ऑपरेशन करने वाले अस्पताल के मालिक ने पूरी गारंटी ले ली थी। परिजनों ने कई बार कहा उनके वश की बात नहीं है तो वह किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। मगर, डॉक्टर कहते रहे कि वह सही हो जाएंगे। जगदीश के परिजन उन्हें लेकर घर गए, जहां फिर से हालत बिगड़ने लगी। परिजन दोबारा से उन्हें लेकर अस्पताल में पहुंचे जहां मंगलवार को सुबह जगदीश की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. विकास शर्मा का कहना है कि उनके पास अभी शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने के बाद मामले की जांच कराई जा रही है।
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