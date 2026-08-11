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Badaun News: तिरंगा हर भारतीय के गौरव एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ है। सोमवार को बगरैन, दातागंज ग्रामीण और म्याऊं मंडल में भव्य यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा उठाकर देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा की, जिसमें जिलाध्यक्ष ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर किया।

Badaun News: तिरंगा हर भारतीय के गौरव एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

Badaun News: बदायूं। हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा का आगाज हो गया है। अभियान के तहत सोमवार के लिए बगरैन, दातागंज ग्रामीण, म्याऊं मंडल में सोमवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गयी। यात्रा में शामिल कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं देशभक्ति के नारों से माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को केवल एक पर्व के रूप में मनाना नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है।

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यहां निकाली गयी यात्रा

तिरंगा यात्रा में पूर्व डीसीबी चैयरमैन उमेश राठौर, राणा प्रताप सिंह, हीरा लाल कश्यप, ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज गुड्डू देवी, ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि केसी शाक्य, दुर्गेश वार्ष्णेय, अचल शर्मा, मंडल अध्यक्ष बगरैन रितेश चौहान, सुरेश सिंह राठौर, भावेश प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष दातागंज ग्रामीण नरेश पाल, मंडल अध्यक्ष म्याऊं ओमपाल राजपूत, कुंवर शिवम प्रताप सिंह, म्याऊं ग्राम पंचायत प्रशासक कुवंरपाल कश्यप मौजूद थे।

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तिरंगा यात्रा का मार्ग

बगरैन मंडल की यात्रा मुड़िया सताशी के ठाकुरजी मंदिर से इटऊआ, म्याऊं मंडल की यात्रा ब्लॉक परिसर से शुरू होकर प्राचीन माता मंदिर, दातागंज ग्रामीण मंडल की यात्रा कदराबाद से शुरू होकर हाथी भूड़ तक निकाली गयी।

न्यूनतम जानकारी के लिए प्रश्न

हर घर तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है?
हर घर तिरंगा यात्रा अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को केवल एक पर्व के रूप में मनाना नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है।
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